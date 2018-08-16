2018-08-16T18:06:11+03:00
Спорт

Мурат Гассиев приедет на международный боксерский турнир во Владикавказе

На ринге встретятся представители восьми стран
Андрей ЗОБОВ
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Мурат Гассиев посетит международный турнир во ВладикавказеМурат Гассиев посетит международный турнир во ВладикавказеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мурат Гассиев посетит международный боксёрский турнир во Владикавказе, где встретятся представители восьми стран. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Северной Осетии.

— Вечер профессионального бокса состоится 12 сентября во Владикавказе. На ринге встретятся спортсмены из России, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Китая, Ирана и Камеруна. Гостем турнира будет прославленный осетинский боксёр Мурат Гассиев — сообщает пресс-служба.

В общей сложности зрители увидят десять зрелищных поединков, которые будут проведены по всем правилам профессионального бокса. Организаторами мероприятия выступают минспорт республики и общественное движение «Ирон Легион».

— В этом году мы подготовили очень качественную программу — нас ожидают зрелищные бои, в котором примут участие местные боксёры, иностранные профессионалы и молодые проспекты. Очень перспективные и яркие ребята, которые демонстрируют действительно качественный бокс. Кроме того, нас ожидают поединки между иностранными спортсменами, а также беседа с Муратом Гассиевым — сообщил один из организаторов.

Напомним, известный североосетинский боксёр Гассиев недавно уступил в титульном поединке украинцу Александру Усику. Это было первое поражение в карьере спортсмена. Кроме того, он отдал украинцу два своих титула, сделав его абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Теперь в его активе регалии Всемирной боксёрской организации (WBC), Международной боксёрской ассоциации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBO).

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