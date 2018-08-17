2018-08-17T14:11:34+03:00
Общество

«Слияние» в Невинномысске начнется со «Вселенной ЕвроХима»

С 18 по 26 августа в городе химиков пройдет масштабный арт-фестиваль
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Арт-фестиваль в Невинномысске откроет "Вселенная ЕвроХима"Арт-фестиваль в Невинномысске откроет "Вселенная ЕвроХима"
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Уже завтра в Невинномысске стартует масштабный арт-фестиваль «Слияние», который объединит художников, музыкантов, скульпторов, дизайнеров, танцоров, фотографов, стилистов и просто ярких интересных людей со всей России.

В первый день фестиваля желающие смогут принять участие в историко-развлекательном квесте «Вселенная ЕвроХима» и узнать, какой вклад в развитие и становление города внесло градообразующее предприятие и компания «ЕвроХим», в состав которой оно входит.

В первый день фестиваля желающие смогут принять участие в историко-развлекательном квесте

В первый день фестиваля желающие смогут принять участие в историко-развлекательном квесте

Участников квеста, объединенных в команды по пять человек, ждет увлекательное путешествие по станциям, на которых они будут открывать для себя с неизвестной ранее стороны страницы истории «Невинномысского Азота» (старт в 16.00 в Центральном парке). После окончания квеста все смогут повеселиться на зажигательной дискотеке и фестивале красок холи. И, конечно, победителей ждут подарки от молодых специалистов завода. Узнать, как зарегистрировать свою команду заранее, вы сможете, перейдя по ссылке.

Сам же арт-фестиваль «Слияние» проходит в Невинномысске уже во второй раз: с 18 по 26 августа город химиков станет большой площадкой для творчества и самовыражения. 19 августа, в день официального открытия фестиваля, на площади ДК Химиков, выступит певица Эмма М. Вся последующая неделя будет наполнена мастер-классами, работой скульпторов и уличных художников, выступлениями музыкантов, детскими научными шоу и многим, многим другим.

Участников и гостей ждет интересная и насыщенная программа

Участников и гостей ждет интересная и насыщенная программа

Эстафету подхватит не менее красочный «Автошок», гвоздем которого станет выступление группы «Ария». Ну, а завершится этот яркий марафон 26 августа подведением итогов и концертом Димосса Саранчи.

Скучно не будет!

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