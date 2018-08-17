2018-08-17T20:05:28+03:00
Политика

Владимир Путин предложил кандидатов в главы Ингушетии и Дагестана

Напомним, выборы глав республик состоятся осенью
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-КПФото: Архив-КП
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Президент России внес на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии и Дагестана кандидатуры на посты глав республик.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Администрации Владимира Путина, на должности представителей РД выдвинуты:

временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, заместители председателя Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

А в главы РИ предложены: заместитель председателя комитета Народного Собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырёв, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и депутат Урусхан Евлоев.

На одной из этих кандидатур местным депутатам предстоит остановить свой выбор не позднее 20 дней с момента представления претендентов. Решением большинства парламентариев РД и РИ имя новоизбранного руководителя назовут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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