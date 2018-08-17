Владимир Путин предложил кандидатов в главы Ингушетии и Дагестана
Президент России внес на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии и Дагестана кандидатуры на посты глав республик.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Администрации Владимира Путина, на должности представителей РД выдвинуты:
временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, заместители председателя Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.
А в главы РИ предложены: заместитель председателя комитета Народного Собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырёв, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и депутат Урусхан Евлоев.
На одной из этих кандидатур местным депутатам предстоит остановить свой выбор не позднее 20 дней с момента представления претендентов. Решением большинства парламентариев РД и РИ имя новоизбранного руководителя назовут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.