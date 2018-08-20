2018-08-20T13:18:04+03:00
Экономика

ВТБ принял участие в выставке «День края-2018»

Банк подписал несколько соглашений с агропредприятиями региона
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На "Дне края-2018" ВТБ заключил соглашения с агропредприятиями регионаНа "Дне края-2018" ВТБ заключил соглашения с агропредприятиями региона
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Соглашения о сотрудничестве были подписаны с такими предприятиями, как колхоз Роcтовановский, ООО «Арагви», ЗАО СХП «Русь». В ходе мероприятия ВТБ в СКФО также заключил кредитное соглашение на сумму 50 млн рублей сроком 1 год с сельскохозяйственным предприятием Курского района - ЗАО АПП «СОЛА». Заемные средства будут предоставлены по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, для финансирования текущей деятельности компании.

Краевая выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «День поля Ставропольского края 2018» проводилась 16 - 17 августа в Буденновском районе на территории ООО «Парижская коммуна». Мероприятие посетили более 3000 ставропольцев. На выставке было представлено свыше 100 единиц современной отечественной и импортной техники, предназначенной для выращивания и уборки сельскохозяйственных культур, а также заготовки кормов.

ВТБ активно работает с предприятиями АПК в регионе. За семь месяцев текущего года банк подписал с аграриями округа 77 соглашений на общую сумму 5 млрд рублей. Из них 53 соглашения на сумму порядка 3 млрд рублей были заключены в рамках программы льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

- На сегодняшний день объем портфеля компаний сельскохозяйственной отрасли ВТБ в СКФО составляет 6,8 млрд рублей, - подчеркнул Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО. - За последние три года он вырос в три раза. Объем предоставленного финансирования предприятиям этого сектора за тот же период увеличился в пять раз. Мы нацелены сохранять сложившийся тренд в этом направлении работы банка.

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