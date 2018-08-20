2018-08-20T17:39:35+03:00
Общество

День открытых дверей на «ЕвроХим»: экскурсия, квест и дискотека

Так в городе химиков прошел первый день арт-фестиваля «Слияние»
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В первый день арт-фестиваля "ЕвроХим" распахнул свои двериВ первый день арт-фестиваля "ЕвроХим" распахнул свои двери
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Несмотря на выходной, на предзаводской площади «Невинномысского Азота» было многолюдно: 18 августа компания «ЕвроХим» провела для жителей Невинномысска День открытых дверей, положив начало арт-фестивалю «Слияние».

Школьники, их учителя, ветераны предприятия, члены семей работников и просто жители города химиков - желающих познакомиться с работой градообразующего предприятия не остановили ни жара, ни необходимость раннего (с учетом субботы, конечно) подъема.

Перед началом экскурсии молодые специалисты рассказали гостям предприятия о том, как создавался и развивался завод в годы советской власти, что изменилось с приходом рыночных отношений, а также как преобразилось производство с вхождением в состав холдинга «ЕвроХим».

Затем всех пригласили на производственную площадку, где участники экскурсии осмотрели производственные цеха «Невинномысского Азота», узнали, как производятся удобрения для сельского хозяйства, и смогли попробовать, как кормят работников завода в комбинате общественного питания. После этого желающие посетили ремонтно-строительное предприятие «Невинномысск-Ремстройсервис», а школьники, как самые активные и неугомонные, отправились в «Депо-ЕвроХим», которое занимается ремонтом подвижного железнодорожного состава компании.

Экскурсия по предприятию получилась очень увлекательная

Экскурсия по предприятию получилась очень увлекательная

Самой же увлекательной частью «Дня открытых дверей» стал историко-развлекательный квест «Вселенная ЕвроХим», который молодые специалисты «Азота» провели во второй половине дня. В квесте могли принять участие все желающие, кто был готов собрать дружную команду и отправиться решать загадки. Ответы на эти загадки можно было найти на «станциях», разбросанных по всему городу. Городская библиотека, зона отдыха, детский научно-образовательный центр, ДК Химиков и барельефы почетных граждан - это далеко не полный список мест, который командам нужно было посетить в борьбе за победу. И, конечно, самых энергичных и изобретательных ждали подарки от МСов.

Квест, кстати, вызвал большой интерес у молодежи. Еще за неделю до дня его проведения заявки на участие организаторам подали 11 команд. Те, кто не успел сделать это заблаговременно, могли зарегистрироваться в день проведения непосредственно у точки старта. Этой возможностью, например, воспользовалась и команда школьников, сложившаяся за время экскурсии на предприятие.

Завершилось мероприятие фестивалем красок холи

Завершилось мероприятие фестивалем красок холи

Ну, а после подведения итогов квеста и участников, и зрителей ждала дискотека и фестиваль красок холи.

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