2018-08-20T13:42:12+03:00
Общество

Жители Северного Кавказа больше всех в России тратят на продукты

При этом средний чек продолжает расти
Андрей ЗОБОВ
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Жители Северного Кавказа больше других россиян тратят на продукты питанияЖители Северного Кавказа больше других россиян тратят на продукты питанияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Северного Кавказа оставляют в крупных продовольственных магазинах самые большие суммы. Средний чек в СКФО составляет 681 рубль и продолжает расти. При этом, остальные россияне стараются тратить на продовольствие всё более скромные суммы. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в исследовательском холдинге «Ромир».

Оказалось, что жители СКФО серьёзно выбились из общих тенденций. Во всех других регионах предпочитают тратить на продукты гораздо более скромные суммы, и с каждым месяцем средний чек в больших супермаркетах уменьшается. За июль его сумма уменьшилась на 3,3%, достигнув минимальной отметки за последние два года.

— Такая динамика характерна и прослеживается на протяжении длительного временного периода, примерно около года. Это, в первую очередь, связано с оттоком покупателей из крупных продуктовых сетей. Популярность набирают небольшие ларьки у дома, где можно достаточно дёшево купить местную, порой даже более качественную и свежую продукцию. Таким образом они выигрывают конкуренцию у крупных ретейлинговых сетей и супермаркетов, суммы чеков которых ложатся в основу нашего исследования, — рассказал «Комсомолке» заместитель директора холдинга «Ромир» по коммуникации Андрей Виль.

По статистике, за июль лишь в одном регионе сумма среднего чека выросла. При чём выросла значительно — больше, чем на 15% , то есть на 92 рубля лишь за последний месяц. И этим регионом стал именно Северный Кавказ.

— Это свидетельствует о том, что на Северном Кавказе, как ни странно, люди предпочитают покупать продукты питания в крупных супермаркетах, а не на рынках. Об этом же свидетельствует и самая большая по стране сумма, которую жители региона оставляют в больших супермаркетах и крупных ретейлинговых сетях — 681 рубль. Это даже больше, чем в Москве! Поэтому, можно сказать, миф о том, что кавказцы предпочитают поторговаться на рынке можно считать развенчанным, — считает Андрей Виль.

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