Жена приглашённого в «Анжи» футболиста оскорбила жителей Кавказа

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-20T15:00:56+03:00

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Супруга украинского футболиста Ирина Морозюк нелестно отозвалась о Северном Кавказе. Об этом она рассказала в своем интервью. После такого заявления на Морозюк обрушились критики, и она вчера ответила им.

Конфликт разгорелся после того, как украинка раскрыла подробности футбольной карьеры мужа. Со слов Ирины, в 2014 году махачкалинский «Анжи» предлагал контракт ее мужу Николаю Морозюку, и сделка сорвалась из-за одного видеоролика. На кадрах видно, как он с другими игроками харьковского «Металлурга» поет оскорбительные националистские песни, порочащие Россию.

— Тогда я проснулась в холодном поту. У Коли было предложение от «Анжи». Он бы не поехал, но сам факт: за одно видео для него закрывался клуб, — сказала жена футболиста в интервью одному из украинских СМИ. — Кроме того, жить в Дагестане — опасно для настоящей женщины. Тем более, что я бы постоянно оставалась одна в Махачкале, когда Коля улетал бы на выездные матчи. От этой мысли мне стало по-настоящему страшно.

Также Ирина Морозюк отметила, что они «стопроцентно не переедут в Россию».

Из-за этих провокационных слов пользователи сети стали следить за ее аккаунтом в Instagram и негативно комментировать публикации украинки. В частности, отмечали, что с такой развязностью ей действительно опасно жить в Махачкале. Некоторые же дагестанские пользователи только обрадовались, что в их республике не появится эта «... [нескромная женщина] с таким самомнением».