2018-08-20T16:09:31+03:00
Происшествия

В КБР смертельно опасные гонки с тараном машины попали на видео

Водителей, нарушивших добрую половину правил поведения на дороге, ищет полиция
Андрей ЗОБОВ
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Нальчикские «шумахеры» таранят друг друга, чтобы получить лидерство в несанкционированной гонкеНальчикские «шумахеры» таранят друг друга, чтобы получить лидерство в несанкционированной гонкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В столице Нальчика местные жители устраивают смертельно опасные «гонки без правил», в которых проигравший обязан отдать победителю свой автомобиль. Однако очередное несанкционированное состязание попало на видео, и теперь в подробностях ситуации разбираются полицейские.

Как пишут местные жители, несанкционированные гонки с высокими ставками являются одной из «крутых традиций» Нальчика. Чтобы проверить свои навыки вождения молодые люди придумали соревнование, цена которому — машина. По правилам гонок, скопированных из известного фильма «Форсаж», автомобиль проигравшего становится заветным трофеем триумфатора.

Однако состязания оказались ещё более опасными, чем простые уличные гонки. Ведь когда ставки по-настоящему высоки, водители используют самые грязные и опасные приёмы, чтобы добиться победы.

Гонка с высокими ставками в Нальчике. Джип таранит легковушку.

Один из таких приёмов попал недавно на видеозапись. Восхищённые ребята сняли из машины двух «шумахеров», участвовавших в гонке. Один из них, будучи водителем внедорожника, грубейшим образом нарушает правила дорожного движения, пересекает двойную сплошную и таранит лидирующего в гонке оппонента. Из-за этого машина последнего разворачивается на 360°, едва не слалкиваясь с другими попутными авто, а внедорожник выходит на лидирующую позицию.

— В управлении ГИБДД по Кабардино-Балкарии этот ролик видели, вся ситуация у них на контроле. Сейчас ведутся поиски водителей, принимавших участие в опасной гонке. После этого их привлекут к ответственности по всей строгости закона, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе главного управления МВД по республике.

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