2018-08-21T12:59:45+03:00
Общество

На Северном Кавказе живет меньше всего сумасшедших

В регионе реже всего выявляют психические заболевания
Алена БЕЛЯЕВА
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В регионе реже всего выявляют психические заболеванияВ регионе реже всего выявляют психические заболеванияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минздрав Росии опубликовал статистику диагностирования психических расстройств в разных регионах. Согласно информации ведомства, в прошлом году общая заболеваемость снизилась на шесть процентов.

Меньше всего выявляли психические расстройства в Ингушетии , где заболеваемость составила всего 102 случая на 100 тысяч населения. Также в тройку самых психически устойчивых регионов вошли Чечня (127,2 случая) и Северная Осетия (194 случая).

Эксперты связывают столь хорошие показатели с тем, что на Северном Кавказе местные жители практически не употребляют алкоголь и повсеместно занимаются спортом. А ведь алкоголизм считается серьезным психическим расстройством.

Кроме того, в регионе отличный климат, по сравнению с той же Сибирью, где световой день очень короткий и мало местных продуктов, будь то фрукты или овощи.

Отметим, что число случаев болезней нервной системы также снизилось на 1,3 процента. Примечательно, что в этот раз Северо-Кавказский федеральный округ стал лидером рейтинга - здесь выявлено самое большое количество подобных заболеваний - 1949,1 случая на 100 тысяч человек.

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