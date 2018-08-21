Александр Емельяненко поступит в чеченский ВУЗ в начале сентября

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-21T12:24:57+03:00

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Звезда смешанных единоборств Александр Емельяненко станет студентом Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова после 6 сентября. На эту дату назначен вступительный экзамен, который боец обязан будет сдать. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил проректор института Ибрагим Гайрбеков.

— Емельяненко будет получать уже второе высшее образование, поэтому ему необязательно сдавать Единый госэкзамен. В таком случае вступительные тесты проводит сам ВУЗ. Контроль знаний для всех абитуриентов, желающих, как Александр, поступить на специальность «Нефтегазовое дело» будут проводится 6 сентября, — рассказал собеседник.

О том, что он хочет получить второе высшее образование в одном из учебных заведений столицы Чеченской Республики Александр сообщил в начале августа в своём Instagram.

— Уже подал документы на поступление в институт! С нетерпением жду экзаменов! Снова буду грызть гранит наук! — Написал боец под снимком, где он стоит на фоне мемориальной доски с университетской брошюрой.

В самом университете отмечают, что у прославленного бойца MMA есть высокие шансы поступить на выбранную специальность. «Конкуренция при поступлении существенна», однако руководство уверено, что Емельяненко сможет показать себя на вступительных.

Отмечается, что боец выбрал для себя заочную форму обучения.

Для Александра Емельяненко это будет уже второе высшее образование. В 2009 году он получил диплом Белгородского государственного университета по специальности «Экономика». Кроме того, у бойца есть и средне-специальное образование. Он окончил ПТУ, став профессиональным электросварщиком.

Напомним, что в субботу Емельяненко впервые за два года не смог одержать победу в поединке MMA. В рамках турнира WFCA в Москве судьи констатировали ничью по очкам. Соперником российского бойца смешанных единоборств был американец Тони Джонсон.

Несмотря на такое решение, сразу после боя Александр на машине «Скорой» был доставлен в больницу. Российский боец получил серьёзные повреждения и рассечения, которые позже показал, опубликовав фотографию в своём Instagram.

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