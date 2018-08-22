2018-08-22T11:19:49+03:00
Общество

Чеченцу, протаранившему машину боевиков, вручили новый автомобиль

Турпал-Али Астамиров рискнул жизнью, чтобы задержать опасных преступников
Алена БЕЛЯЕВА
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Турпал-Али Астамиров помог задержать боевиков. Фото: скриншот видео ЧГТРК "Грозный"Турпал-Али Астамиров помог задержать боевиков. Фото: скриншот видео ЧГТРК "Грозный"
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20 августа, заминировав свой автомобиль, преступники ворвались в Грозный и попытались взорвать пост ДПС. Силовикам удалось задержать и уничтожить боевиков, но оказалось, что они вряд ли справились бы так быстро, если б не помощь обычного сельского жителя.

Турпал-Али Астамиров в тот страшный для всей республики день сел за руль своей "Лады Ларгус" и поехал в Грозный. Он уже был в столице Чечни, когда услышал хлопок взрыва, выстрелы и увидел полицейскую погоню за стареньким "Мерседесом". Мужчина не стал раздумывать и рискнул своим имуществом, здоровьем и жизнью: он поехал наперерез мчавшейся иномарке и, благодаря сильнейшему столкновению, смог немного ее затормозить. После этого полицейские все же нагнали и ликвидировали боевиков.

"Ладу" Астамирова от удара выкинуло с проезжей части на разделительную полосу. Удар был столь сильным, что автомобиль согнул металлические ограждения. Стало настоящим чудом, что сам Турпал-Али не получил серьезных травм.

- Я ехал по улице Ханкальской и увидел в зеркало заднего вида, как автомобиль на огромной скорости сбил полицейского. После этого я и решил помочь его остановить, - объяснил Астамиров.

Мужчина чудом не пострадал. Фото: скриншот видео ЧГТРК "Грозный"

Мужчина чудом не пострадал. Фото: скриншот видео ЧГТРК "Грозный"

Смелый поступок Эстамирова силовики не оставили без внимания и о нем вскоре узнал Рамзан Кадыров. Глава Чечни поблагодарил Турпала-Али, понимая, что его машина серьезно повреждена, сделал ему подарок. Вместо разбитого отечественного автомобиля Астамирову вручили новенький "Хендай Солярис".

Вручал ценный подарок начальник Управления ГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов.

- Я передаю слова благодарности от главы Чечни Рамзана Кадырова за то, что ты проявил патриотизм и показал, что у тебя болит сердце за свой народ. В подарок мы привезли машину от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, - цитирует его местный телеканал "Грозный".

Напомним, в понедельник в нескольких районах Чечни боевики напали на полицейских. Один из них устроил самоподрыв, двое других ворвались в отдел полиции с ножами и смогли порезать силовиков. Но самая серьезная атака была устроена в Грозном. Здесь двое преступников попытались взорвать пост ДПС, начинив свои автомобиль газовыми баллонами и гранатой. По счастливой случайности они не смогли устроить серьезный взрыв и начали сбивать полицейских на автомобиле.

В итоге всех преступников удалось нейтрализовать. Большинство из них погибли при задержании и в больнице. Оказалось, что вся банда состоит из подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Ответственность за серию атак взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

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