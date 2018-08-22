Кадыров: У Порошенко все меньше сторонников на Украине

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-22T16:38:49+03:00

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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм удивился тому, что Петр Порошенко обвинил украинских политиков в поддержке Владимира Путина.

- Очень странно, что президент Украины обвиняет своих коллег в адекватности. Фактически, Порошенко сам подтвердил, что сторонников у него на Украине с каждым разом все меньше. И здесь ему стоит обвинять не Россию и Владимира Путина, а лишь себя, - отметил глава Чечни.

Также политик рассказал о том, Петр Порошенко просто не может благородно и достойно выступать против России, которую превратил в своего мнимого врага. По мнению Кадырова, это происходит из-за того, что этого президет Украины сам себе выдумал врага, а также из-за того, что боится потерять власть:

Оставшись один, когда все отступают от него, Порошенко делает такие заявления, которые можно трактовать как трусость и неспособность отстоять свою позицию, подытожил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни уже не в первый раз жестко высказывается по отношению к Петру Порошенко и политике, которую тот проводит в стране. Однажды Рамзан Кадыров даже назвал президента Украины шутом за то, что тот слушал советы Саакашвили.