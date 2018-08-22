Тройная авария в Дагестане унесла жизни восьми человек

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-22T11:46:43+03:00

В аварии погибли восемь человек, среди них трое детей Фото: Социальные сети

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Вечером во вторник страшная авария произошла неподалёку от села Геджух в Дербентском районе Дагестана. В результате столкновения трёх автомобилей погибли восемь человек.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе регионального управления МЧС, ДТП произошло на 917 километре федеральной автотрассы «Кавказ» около 20:50 по мск во вторник. Сообщается, что три автомобиля столкнулись по неустановленной причине, при этом одна из них загорелась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665352" frameborder="0"></iframe> Горящий автомобиль после ДТП в Дербентском районе Дагестана.

По сведениям очевидцев, пожарные не успели приехать на место ДТП до того, как автомобиль взорвался. Таким образом спасти большую часть жертв не удалось. По сообщениям главного управления МВД, на месте происшествия погибли семь человек, среди которых трое детей и четверо взрослых. Ещё четыре человека с различными травмами были доставлены в больницу.

Однако одна из пострадавших сегодня утром от тяжелейших травм скончалась в больнице. Таким образом число жертв страшной аварии достигло 8 человек.

Полицейские уточнили, что сейчас установлением обстоятельств и причин происшествия занимается оперативно-следственная группа. По результатам работы правоохранителей будет установлена степень вины участников ДТП.