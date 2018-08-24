Уроженец Кабардино-Балкарии открыл огонь по полицейским в Москве

СЕГОДНЯ 00:30 2018-08-24T00:42:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии вступил в конфликт с сотрудниками полиции, после чего открыл по ним огонь из пистолета. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

— Инцидент произошёл около 20:00 по мск в районе посольства Камбоджи в Москве. Мужчина, оказавшийся уроженцем Баксана стал приставать к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении, вёл себя крайне неадекватно. Через некоторое время он окончательно разозлился и напал на полицейских, ранив одного из них в ногу, — сообщил источник в правоохранительных органах.

По неподтверждённой информации, нападавший мог находится под действием наркотических веществ. Это может объяснить его неадекватное и чрезвычайно агрессивное поведение.

В ходе перестрелки мужчина не укрывался от сотрудников полиции и достаточно скоро был чрезвычайно тяжело ранен. Его доставили в больницу, врачи боролись за жизнь нападавшего. Несмотря на это, спустя некоторое время он скончался от полученных ран.

Состояние пострадавшего полицейского оценивается как стабильное. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Вооружённое нападение на полицейских в Москве.

Спустя некоторое время Следственный комитет опубликовал 48-секундный видеоролик с места событий. Кадры дают более детальное представление о происшествии. Видно, как мужчина нападает на ошарашенных правоохранителей и ранит одного из них. Также очевидно, что сначала полицейские старались стрелять в район ног нападавшего. Однако когда он попытался сбежать с места событий, страж порядка действовал более решительно, метко выстрелив в спину нарушителя.

По факту нападения на представителя правоохранительных органов Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже опровергнута версия о связи нападений на полицейских в Москве и в Чечне. Специалисты продолжают разбираться в произошедшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики с гранатами и ножами напали на полицейских в нескольких районах Чечни

Один из преступников протаранил сотрудников ДПС на автомобиле, другие с холодным оружием попытались прорваться в участок (подробности, видео).

Полицейских в Чечне атаковали завербованные террористами подростки

За день в республике произошло три нападения на силовиков. Старшему из террористов было 18 лет, младшему 11 (подробности).