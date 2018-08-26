2018-08-26T22:44:26+03:00
Происшествия

Ставропольский спасатель погиб во время спецоперации в Северной Осетии

Эдуард Скрипник участвовал в эвакуации тел погибших альпинистов под непрекращающимся камнепадом
Андрей ЗОБОВ
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Эдуард Скрипник погиб под камнепадом во время эвакуации тел погибших альпинистовЭдуард Скрипник погиб под камнепадом во время эвакуации тел погибших альпинистовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Эдуард Скрипник из Ставропольского поисково-спасательного отряда получил смертельные травмы во время эвакуации тел троих погибших в Северной Осетии альпинистов. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ставрополью.

Скрпник в составе делегации из Ставрополья принимал участие в поисково-спасательной операции по поиску альпгруппы из Краснодарского края. Ещё в пятницу сотрудники экстренного ведомства обнаружили тела погибших, однако из-за постоянного камнепада они долго не решались подступиться. Эвакуацию начали сегодня утром, однако операция была по-настоящему опасной.

Эдуард Скрипник страстно любил горы и был профессиональным альпинистом, поэтому для поездки в Северную Осетию выбрали именно его Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эдуард Скрипник страстно любил горы и был профессиональным альпинистом, поэтому для поездки в Северную Осетию выбрали именно егоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В результате один из камней упал на Скрипника, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы. Повреждения получил даже вертолёт, на котором спасатели подлетели к месту.

В экстренном ведомстве Ставрополья отметили, что Эдуард работал в краевом отряде МЧС с 2007 года, проявив себя как смелый, спортивный и по-настоящему высококлассный спасатель с высокими альпинистскими навыками. Он часто руководил сложнейшими спасательными операциями, множество раз вырывая людей из лап смерти.

— Личный состав главного управления МЧС России по Ставропольскому краю скорбит вместе со всеми, кто знал и любил этого человека. Ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего, — говорится в сообщении.

У погибшего остались жена и двое детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У погибшего остались жена и двое детейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, поисково-спасательные работы на горе Галдор в Ирафском районе Северной Осетии стартовали 21 августа. На место исчезновения отряда из трёх альпинистов были стянуты лучшие спасатели-альпинисты со всего СКФО.

Среди пропавших числились три спортсмена: Анатолий Барабаш, Александр Садаев и Алексей Тукмаков. Они входили в состав делегации от Федерации альпинизма Краснодарского края и приехали, чтобы осуществить давнюю мечту, покорив сверхсложный маршрут на горе Галдор. Однако в назначенное время в лагерь не вернулись.

Сейчас их тела доставлены в альплагерь «Комы-арт», где проходили сборы. На место также прибыли родственники погибших.

В поисково-спасательной операции принимали участие 22 спасателя из Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края при поддержке 5 единиц спецтехники и авиации МЧС.

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