Рамзан Кадыров перечислит средства на восстановление Успенской церкви

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-24T17:28:37+03:00

По словам чеченского лидера, мусульмане не могут безропотно молчать, пока сатанисты оскверняют православный храм

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Глава Чеченской Республики объявил, что общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова выделит миллион рублей на реконструкцию разрушенной после поджога Успенской церкви в Кондопоге. Также чеченский лидер отметил недопустимость подобных проявлений «синдрома Герострата».

— К сожалению, есть люди, которые целью своей жизни считают уничтожение того, что создано обществом и народом. Примером тому служит возмутительный факт, имевший место в Карелии. Мы с тревогой и беспокойством восприняли сообщения о поджоге памятника русского народного зодчества — Успенской церкви в Кондопоге. Храм, являющийся уникальным и бесценным сооружением на севере России, простоял несколько столетий, пока какие-то недоброжелатели России не внушили подростку уничтожить его в пламени пожара, — написал Кадыров в Telegram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

Глава Чечни заверил, что истинные мусульмане всегда проявляли глубокое уважение к святилищам христианской культуры, подчеркнув, что представители конфессий должны жить «в мире и согласии».

— Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь. Считаю необходимым сообщить губернатору и всем жителям Карелии, что РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение перечислить на счёт восстановления храма один миллион рублей. Россия - страна верующих в Единого Всевышнего народов. У нас не должно быть места сатанистам, — резюмировал Рамзан Кадыров.

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