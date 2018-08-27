В Махачкале на видео попала пьяная драка, перекрывшая центр города

СЕГОДНЯ 10:57 2018-08-27T11:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители центра Махачкалы на днях стали свидетелями того, как у ресторана «Жемчужина» во время свадьбы едва не произошла крупная пьяная драка.

Многочисленные автомобили вынужденно остановились и перекрыли движение по Комсомольскому проспекту. Водители выскочили из автомобилей и начали выяснять отношения. Кто-то из свидетелей по телефону вызвал наряд полиции, который быстро прибыл на место.

Как выяснилось, проищошла драка на свадьбе. Очевидцы произошедшего сняли потасовку опубликовали ролик в интернете. На снятых кадрах отчетливно видно, что десятки гостей уже готовы устроить массовую разборку на бытовой почке, но дело заканчивается парой ударов между некоторыми мужчинами.

Их тут же начинают разнимать участники свадебной церемонии и подьехавшие полицейские. Они стараются не дать конфликту разгореться и предотвращают тяжкие последствия. Как выяснилось, многие потенциальные участники потасовки были сильно пьяны.