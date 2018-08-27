2018-08-27T12:41:12+03:00
Общество

Кавказского певца заставили перепеть хит Бузовой

Неожиданно для подписчиков он запел женским голосом
Андрей ЗОБОВ
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Азамат Цавкилов успешно справился с заданием и даже разыграл подписчиковАзамат Цавкилов успешно справился с заданием и даже разыграл подписчиков
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Кавказского певца заставили исполнить хит «Мало половин» Ольги Бузовой и он запел женским голосом. Исполнитель Азамат Цавкилов из Кабардино-Балкарии нашёл неожиданный и оригинальный выход из ситуации.

Четыре дня назад заслуженный артист решил выполнить задание своих подписчиков, устроив кавер-шоу. Фанатам было предложено выбрать любимые композиции, которые артист обязался исполнить. Вариантов была много, но больше всех голосов набрал суперхит Ольги Бузовой. В любви к композиции признались более 50 человек.

Самому исполнителю мысль о кавере на «Мало половин» популярнейшей певицы и телеведущей была внове. Однако он подошёл к заданию с безупречной иронией, подколов подписчиков.

Видеозапись с исполнением хита Цавкилов выложил на собственной странице в Instagram. Однако с первых нот кавер изумил подписчиков, ведь брутальный кавказский певец запел женским голосом.

Однако уже через 20 секунд розыгрыш был раскрыт — в кадр попадает знакомая певца, которой и принадлежит голос. Ну а легендарный припев «Мало половин» смеющийся Азамат и его подруга исполнили вместе.

Подписчики иронию оценили сполна, оставив много тёплых отзывов на страничке любимчика.

— Я от смеха с дивана упала. Браво! — написала одна из поклонниц, щедро снабдив послание смеющимися эмодзи.

— Старина, лучше бы я этого не видел! — Шутит друг музыканта. — Слава богу с юмором всё в порядке.

— Как хорошо, что к этим не самым умным песням можно относиться с такой лёгкой и приятной иронией, — поделился эмоциями другой поклонник. — Юмор облагородил суперхит и вызвал море приятных эмоций. Браво!

Азамат Цавкилов — Мало половин (О. Бузова).

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