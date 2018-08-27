2018-08-27T13:41:43+03:00
Политика

Стало известно, когда в Дагестан перебросят каспийских моряков

Боевые корабли полностью поменяют дислокацию в 2020 году
Андрей ЗОБОВ
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Большую половину кораблей флотилии переведут уже к концу 2018 годаБольшую половину кораблей флотилии переведут уже к концу 2018 годаФото: Александр ГЛУЗ
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В дагестанском Каспийске в рамках перевода военной флотилии создаётся вся необходимая для перевода военных инфраструктура, поэтому к концу текущего года больше половины кораблей будут переведены в республику. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

— Мы собираемся перевести все корабли и личный состав в Каспийск в 2020 году. Поэтому, в рамках рабочей поездки министра обороны Сергея Шойгу, было принято решение о создании широкой инфраструктуры, необходимой для переселения военных и их семей. С этими целями в кратчайшие сроки в Дагестане будут возведены школы, детсады, поликлиники и другие социально значимые объекты. Сейчас план предполагает распределение работ на два с половиной года, — сообщил Тимур Иванов.

Первый этап работ по созданию подобающих условий для военнослужащих будет завершён уже в этом году. Таким образом, более 60% боевых кораблей сменят дислокацию к концу 2018.

Напомним, решение о переводе Каспийской флотилии в Дагестан было принято Сергеем Шойгу в начале апреля текущего года. По словам эксперта, в месте нынешней дислокации — Астрахани кораблям не слишком удобно маневрировать и выполнять все текущие задачи. Кроме того, устье Волги, на котором находятся городские порты, достаточно часто замерзает зимой.

В состав Каспийской военной флотилии России входят большие ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные суда «Град Свияжск» и «Углич» и малые артиллерийские корабли — «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала» и «МАК-160». Также к флотилии приписаны десантные суда, катера и буксиры.

Кроме того, корабли являются носителями мощнейших ракет «Калибр», которыми осенью 2015 года были обстреляны базы боевиков запрещённой на территории России террористической организации ИГИЛ.

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