В Ставропольском крае проще всего устроиться на работу в автосервис и больницу, а в Чечне - стать домработницей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-27T15:51:19+03:00

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По подсчетам аналитиков, за год на Северном Кавказе стало вдвое больше рабочих мест - только за июль 2018-го число вакансий выросло на 5%. Но не спешите обзванивать все объявления с полной уверенностью, что именно вас там заждались. Растет и конкуренция. И хотя по СКФО в среднем на одну вакансию приходится четыре резюме - в некоторых секторах занятости аншлаг.

Мы изучили отчет HeadHunter и выяснили, кем же проще всего устроиться работать у нас в округе.

В Ставропольском крае большие шансы найти работу в медучреждениях, банках, автосалонах, на СТО, автомойках и других предприятиях автомобильного бизнеса. Здесь на одно место претендуют всего пара человек. А вот юристов и менеджеров в регионе через край - почти 10 резюме на вакансию.

В Северной Осетии рады строителям, водителям и производственникам. По этим направлениям и предложений много, и конкуренция меньше - на одно свободное место претендуют до 3 человек. В спортивные клубы, фитнес-центры, салоны красоты, школы и СМИ, наоборот, пробиться сложнее всего - одно место хотят занять больше 10 человек.

В Кабардино-Балкарии несложно устроиться медиком, рабочим, айтишником и строителем. По этим предложениям оставляют до двух резюме на место. А вот получать деньги за работу в фитнес-клубах, салонах красоты, гостиницах, турфирмах и ресторанах хотят очень многие. По этим направлениям работодатели получают до 20 резюме на одну вакансию.

При изучении рынка труда в Чечне отметили нехватку рабочих, домашнего персонала, страховщиков и специалистов автомобильного бизнеса. А вот юристов, охранников и журналистов в республике слишком много - по 20 человек на вакансию.

В Карачаево-Черкесии нужны специалисты строительной и транспортной сфер, рабочие, медики, маркетологи и производственники. Большой конкурс на трудоустройство отметили в области безопасности, искусства и масс-медиа.

Низкую конкуренцию в Дагестане зарегистрировали среди медиков, работников производственной и строительной сфер, маркетологов и педагогов. Работодатели в области юриспруденции, закупок и туризма - наоборот - выбирают сотрудников из большого числа желающих (до 13 человек на место).

Кстати, по данным HeadHunter, самую большую среднюю зарплату предлагают на Ставрополье - 34 тыс. рублей в месяц. Затем идут работодатели Северной Осетии (33 тыс. рублей/месяц), КЧР (27 тыс. рублей/месяц), Дагестана (26 тыс. рублей/месяц), Чечни (25 тыс. рублей/месяц) и КБР (20 тыс. рублей/месяц).