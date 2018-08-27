Дзагоева не вызвали в сборную России на игры с Турцией и Чехией

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-27T15:10:32+03:00

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Алан Дзагоев не попал в соства сборной России. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со списком спортсменов, которые примут участие в ближайших матчах команды и среди них не оказалось места для осетинского футболиста. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. При этом в РФС не объяснили тренерское решение. Вероятно, оно связано с тем, что Дзагоев недавно получил очередную травму и ему необходимо время для восстановления.

От Северного Кавказа в сборную попал только ставрополец Илья Кутепов, выступающий за московский "Спартак". По итогам чемпионата мира, его признали одним из лучших защитников. Он стал одним из лидеров по количеству и качеству эффективных действий в обороне.

Кстати, в сборную также не вызвали Игоря Акинфеева, что вызвало громкое негодование у фанатов, и Федора Смолова, который не пользуются популярностью у болельщиков, после неудачного пенальти на ЧМ-2018.

Напомним, 7 сентября российские футболисты сыграют с турками в Трабзоне, а матч с чехами назначен на 10 сентября. Игра пройдет в Ростове-на-Дону.

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