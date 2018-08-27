Журналистам показали обновленные села Ставрополья

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-27T16:41:11+03:00

В 2018-м построят и отремонтируют еще больше сотни объектов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За год по программе поддержки местных инициатив отстроили пешеходную дорожку в Татарке, площадку с тренажерами в Красноярском и другое

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На Ставрополье по инициативе краевого Минфина для журналистов провели пресс-тур по обновленным за год реализации программы поддержки местных инициатив села.

Сначала представители СМИ побывали в Татарке, где в 2017-м местные жители проголосовали за строительство пешеходной дорожки по улице Чехова. Проект реализовали за 1,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба Министерство экономического развития Ставропольского края

- Протяженность новой дорожки - почти километр, - рассказали о новом объекте в Минфине СК. - По ней большинство жителей Татарки ходят в школу, детский сад, амбулаторию, на почту. Теперь количество ДТП с участием пешеходов и вероятность детского дорожного травматизма будут минимизированы.

Затем журналисты приехали в село Красноярское и увидели новую площадку с антивандальными тренажерами под навесами. На ней уже занимаются пенсионеры и молодежь, а с началом учебного года для детей будут проводить занятия физкультурой.

Фото: пресс-служба Министерство экономического развития Ставропольского края

По программе поддержки местных инициатив жители села также хотят поставить новый игровой городок, высадить клумбы и сделать забор, защищающий от автомобилей.

В Курсавке и Крымгиреевском представители ставропольского министерства экономики представили на суд новые парковые зоны с дорожками, лавочками, фонарями.

- В Курсавке парк стал не просто зоной отдыха, но и местом проведения массовых мероприятий - в этом году там праздновали День Победы, - рассказал журналистам глава Курсавского сельсовета Александр Гулый.

Фото: пресс-служба Министерство экономического развития Ставропольского края

Он также отметил, что это обновление вдохновило к благоустройству местных бизнесменов, которые начали усовершенствовать прилегающие к магазинчикам территории - один предприниматель даже установил в центре села фонтан с подсветкой.

В 2018 году в Ставропольском крае появятся еще 174 новых и обновленных объекта: от детских площадок до Домов культуры.