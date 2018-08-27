Турист из Липецка спас чеченских девочек в Махачкале

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-27T18:45:23+03:00

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Дмитрий Кожевников из Липецка стал героем двух маленьких чеченских девочек и всего махачкалинского пляжа. Мужчина смог спасти двух тонущих сестёр, которые заплыли слишком далеко от берега и сам чуть не захлебнулся. Подробностями происшествия с «Комсомольской правдой на Северном Кавказе» поделились в пресс-службе администрации Махачкалы.

— Инцидент произошёл утром в субботу, 25 августа. Две девочки купались в Каспийском море и заплыли слишком далеко. Турист из Липецка Дмитрий заметил, что забава превратилась в битву не на жизнь, а на смерть и тут же бросился на выручку, — рассказали в пресс-службе.

Мужчина стремился быстрее добраться до девочек, поэтому плыл изо всех сил. Несмотря на внушительное расстояние, скоро он добрался до терпящих бедствие, но взять с собой смог лишь одного ребёнка.

Спаситель достаточно быстро сумел доставить 8-летнюю девочку на берег, ведь на ней был надувной жилет. После того, как девочка была передана в руки взрослых, он сразу бросился обратно. Ещё один рывок на длинную дистанцию, и руки второй спасённой сестры судорожно вцепились в Дмитрия.

Пляж, на котором чуть не произошла трагедия. Пресс-служба администрации Махачкалы

Добирался обратно он буквально превозмогая себя. После трёх спринтерских заплывов турист практически полностью обессилел. Однако понимая, что силы покидают Дмитрия, ему на встречу бросилось несколько мужчин. Они помогли доставить девочку к берегу. В этот момент сам герой почувствовал, что больше не может бороться с течением и его начинает уносить в море. И на этот раз руку помощи ему пришлось не протягивать, а принимать — его вытащили сбросившие оторопь местные жители и другие туристы.

В течение нескольких минут на месте происшествия была карета «Скорой». Девочек и их обессиленного спасителя отвезли в больницу. Однако уже к вечеру все пострадавшие смогли вернуться в больницу.

Позже выяснилось, что пострадавшие девочки, так же как и Дмитрий, приехали в Махачкалу отдохнуть на выходных из соседней Чеченской Республики. После того, как их выписали из больницы, спасённые смогли наконец поблагодарить туриста за спасение и пообещали быть внимательнее на воде.