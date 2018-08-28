Парень, которому поставили диагноз ДЦП, удивил врачей, став качком
Михаилу Савину из Ставрополя 35 лет и 13 лет назад он решил доказать на своем примере, что диагноз «детский церебральный паралич» - не приговор.
- Я был существом без плеч, худым и бледным, - рассказывает Миша. - На последнем курсе института пошел в "качалку", хотя врачи твердили "тебе нельзя", а окружающие подтрунивали "где ты и где спортивный зал, какой из тебя качок?".
Обычная тренировка Миши.Евгения СОКОРЕВА
Сегодня парень жмет ногами в "тачке" 300 кг на 20 повторений, одной рукой поднимает над головой 45-килограммовую гантель 10 раз, делает становую тягу, жим штанги, подтягивания с весом, - в общем занимается похлеще крепких здоровых парней, за что тренер доверяет ему работу с новичками.
А начиналось все очень непросто. Студентом он с трудом ходил и не мог даже пошевелить правой рукой. Несколько лет ушло на тренировки только здоровой руки, еще столько же, чтобы более-менее распределить нагрузку на все тело и подключить вторую руку. Косые взгляды, смешки, минуты собственного бессилия - пробиваться к мечте было сложно.
- У меня старший брат много лет атлетикой занимался, и я с детства мечтал быть похожим на него, - добавляет Михаил.
Пару лет назад парень из интереса участвовал в соревнованиях по гиревому спорту и занял третье место, потому что как новичок нарушил технику выполнения.
Осенью Михаил хочет побороться за 1 место
Недавно Миша пошел на обследование у врачей и те от его вида и показателей по здоровью просто онемели.
- Я отшутился, что это генетический сбой, - смеется Михаил.
Занятия помогли не только физически. Миша признался, что в спорте нашел спасение от комплексов и новой жизнью с общением, друзьями и стремлениями обязан тренеру.
- Тренер поверил в меня, когда никто не верил, - сказал парень.
И Михаил далеко не приверженец здорового образа жизни, как должно бы быть: говорит, незачем себя ущемлять. Он зависает в барах и отжигает на рок-концертах. А недавно сделал тату и занялся музыкой:
- Пошел играть на барабанах, - говорит парень. - Уже отбиваю простые ритмы.
Парень берет от жизни всеФото: Евгения СОКОРЕВА
Сейчас Миша готовится к новым состязаниям и планирует поступить на спортфак, чтобы крепко связать себя со спортом до конца жизни.