Парень, которому поставили диагноз ДЦП, удивил врачей, став качком

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-28T09:11:21+03:00

Михаилу Савину из Ставрополя 35 лет и только посмотрите, что он делает в спортзале [видео]

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Михаилу Савину из Ставрополя 35 лет и 13 лет назад он решил доказать на своем примере, что диагноз «детский церебральный паралич» - не приговор.

- Я был существом без плеч, худым и бледным, - рассказывает Миша. - На последнем курсе института пошел в "качалку", хотя врачи твердили "тебе нельзя", а окружающие подтрунивали "где ты и где спортивный зал, какой из тебя качок?".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/666089" frameborder="0"></iframe> Обычная тренировка Миши.Евгения СОКОРЕВА

Сегодня парень жмет ногами в "тачке" 300 кг на 20 повторений, одной рукой поднимает над головой 45-килограммовую гантель 10 раз, делает становую тягу, жим штанги, подтягивания с весом, - в общем занимается похлеще крепких здоровых парней, за что тренер доверяет ему работу с новичками.

А начиналось все очень непросто. Студентом он с трудом ходил и не мог даже пошевелить правой рукой. Несколько лет ушло на тренировки только здоровой руки, еще столько же, чтобы более-менее распределить нагрузку на все тело и подключить вторую руку. Косые взгляды, смешки, минуты собственного бессилия - пробиваться к мечте было сложно.

- У меня старший брат много лет атлетикой занимался, и я с детства мечтал быть похожим на него, - добавляет Михаил.

Пару лет назад парень из интереса участвовал в соревнованиях по гиревому спорту и занял третье место, потому что как новичок нарушил технику выполнения.

Осенью Михаил хочет побороться за 1 место

Недавно Миша пошел на обследование у врачей и те от его вида и показателей по здоровью просто онемели.

- Я отшутился, что это генетический сбой, - смеется Михаил.

Занятия помогли не только физически. Миша признался, что в спорте нашел спасение от комплексов и новой жизнью с общением, друзьями и стремлениями обязан тренеру.

- Тренер поверил в меня, когда никто не верил, - сказал парень.

И Михаил далеко не приверженец здорового образа жизни, как должно бы быть: говорит, незачем себя ущемлять. Он зависает в барах и отжигает на рок-концертах. А недавно сделал тату и занялся музыкой:

- Пошел играть на барабанах, - говорит парень. - Уже отбиваю простые ритмы.

Парень берет от жизни всеФото: Евгения СОКОРЕВА

Сейчас Миша готовится к новым состязаниям и планирует поступить на спортфак, чтобы крепко связать себя со спортом до конца жизни.