2018-08-28T15:47:31+03:00
Общество

В Чечне опровергли слухи о массовых задержаниях подростков после нападения на полицейских

В республике говорят, что с молодежью "просто провели профилактическую беседу"
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: МВД ЧРФото: МВД ЧР
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Сообщения о массовых задержаниях подростков в Чечне не соответсвуют действительности. Напомним, ранее в некоторых СМИ появились слухи, что в Шалинском районе Чечни полицейские арестовали две сотни подростков после нападения на полицейских в Чечне 20 августа.

- Эта информация не соответствует действительности. Публикации в прессе о том, что в Шалинском районе Чечни полицейские сотнями задерживают детей, носят провокационный характер и преследуют цель помешать расследованию, - заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов РИА Новости. - Они ни малейшим образом не продиктованы заботой о детях, подростках и жителях Чечни.

По словам Альви Каримова, "после тяжких преступлений в Шали и Грозном, стражи порядка по закону вели установление круга общения причастных к нападению".

- С подростками 17-18 лет в присутствии их отцов, матерей, и учителей проводилась профилактическая беседа. Никаких нарушений закона при этом не допущено, — отметил пресс-секретарь. - Эти мероприятия нацелены на выявление возможных подстрекателей, которые могли внушить подросткам деструктивные идеи. Также проводилась воспитательная работа с теми подростками, которые могли подпасть под их влияние..

Напомним, группа молодых людей 20 августа в Чечне напала на полицейских. Бандиты были нейтрализованы. В городе Шали при их нападении были ранены двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС. По предварительным данным, нападавшие являются совсем юными жителями Шалинского района Чеченской Республики, никто из них не был не старше 18 лет.

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