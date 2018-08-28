Футболист Салах пожаловался, что во время ЧМ-2018 чеченцы не пускали его в ресторан

СЕГОДНЯ 20:13 2018-08-28T20:23:19+03:00

Египетский форвард рассказал о трудностях своего пребывания на спортивной базе в Грозном

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Нападающий английского клуба «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал о некоторых трудностях пребывания национальной команды в Грозном во время мундиаля-2018. Слова арабского футболиста передает британское издание The Guardian.

- Нас часто отвлекали во время нашего пребывания в Чечне. Два раза я не мог нормально выйти в ресторан, поскольку мне охранники сказали, что я не могу спускаться из номера гостиницы из соображений безопасности. Там собралась большая толпа посторонних людей, - приводит таблоид слова 26-летнего Салаха.

Сборная Египта, базировавшаяся в Чечне, на мундиале выступала в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне проиграли все три матча подряд, не набрав ни одного очка. В конце июня Рамзан Кадыров рассказал о том, что прославленный египетский нападающий все же остался доволен Чечней и пообещал даже вернуться погостить в республику.

А 26 июня в прессе неожиданно появилась информация, что египетские парламентарии связали провал команды на турнире с несоблюдением в Грозном игроками спортивного режима. Рамзан Кадыров ответил, что в его адрес замечания отсутствуют, и назвал обнародованную информацию «сплетнями и кознями врагов».