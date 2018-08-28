2018-08-28T17:39:35+03:00
Общество

Кадыров усомнился в заслугах лауреатов Нобелевской премии мира

Глава Чечни уверен, что при выборе номинантов комитет допустил ряд серьёзных ошибок
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров считает, что авторитет Нобелевской премии мира может быть подорванРамзан Кадыров считает, что авторитет Нобелевской премии мира может быть подорванФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Среди лауреатов Нобелевской премии мира есть правители, причастные к геноциду и массовым убийствам. Об этом этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил своим подписчикам в Telegram, опубликовав пост, полный недоумения и разочарования.

— Лауреатом Нобелевской премии мира стал 101 человек. И если судить по именам и формулировкам премий Нобелевских лауреатов, давно уже решены конфликты в Палестине, на Корейском полуострове и в многих других регионах. Однако это не так, — констатировал чеченский лидер.

По мнению Кадырова, мноиге лауреаты получили свою премию незаслуженно, а их вклад в восстановление мира на планете сильно переоценен специалистами Нобелевского комитета. Без стеснения глава Чечни представил свой «чёрный список» общественных деятелей.

Лестер Пирсон — госсекретарь Канады «сыграл большую роль в преодолении Суэцкого кризиса», канцлер ФРГ Вилли Брандт ослабил «напряжённость между Востоком и Западом», Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо достигли перемирия во Вьетнаме, Анвар Садат и Менахем Бегин «подготовили и заключили соглашение между Египтом и Израилем», Михаилу Горбачёву принадлежит «ведущая роль в мирном процессе, характеризующем важную часть жизни международного сообщества». Ясир Арафат, Ицхак Рабин и Шимон Перес снова, после Садата и Бегина, «достигли мира на Ближнем Востоке». Джимми Картер стал лауреатом «за поиск мирных решений международных конфликтов, укрепление демократии и прав человека». И совсем недавно по историческим меркам Барак Обама получил премию «за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами», — написал чеченский лидер.

Но шквал самой жестокой критики Кадыров обрушил на «фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи». Её формулировка: «Нобелевская премия мира за ненасильственную борьбу за демократию и права человека», однако глава Чечни приводит ряд сокрушительных фактов, доказывая, что обладатель самой благородной награды причастна к геноциду.

— В докладе мониторинговой миссии ООН, опубликованном в начале недели, подчёркивается, что армия Мьянмы принимала участие в массовых убийствах представителей народа рохинджа. А госпожа Аун Сан Су Чжи не только не препятствовала но и потворствовала геноциду. Вот вам и Нобелевский лауреат! — Резюмировал чеченский лидер.

По мнению главы республики, такие «ошибки» ставят под сомнение авторитет Нобелевской премии и ситуация требует внимательного изучения, а может быть и исключения Аун Сан Су Чжи и ряда других деятелей из числа лауреатов.

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