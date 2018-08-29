2018-08-29T10:11:09+03:00
Общество

В Чечне ответили правозащитникам, пожаловавшимся Владимиру Путину на Рамзана Кадырова

И пояснили слова о "запрете им на въезд в регион"
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Чечне ответили правозащитникам, пожаловавшимся Владимиру Путину на Рамзана КадыроваВ Чечне ответили правозащитникам, пожаловавшимся Владимиру Путину на Рамзана КадыроваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жалоба правозащитников президенту России Владимиру Путину на главу Чечни Рамзана Кадырова — чушь и всего лишь очередная попытка привлечь внимание. В этом уверен министр Чечни по национальной политике, Джамбулат Умаров.

- Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не говорил, слово "правозащитники" с самого начала им ставилось в кавычки. Здесь имелись в виду только непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников прибывают к нам, чтобы клеветать, рассказал чиновник РБК. - Общественные активисты в регионе работали, сейчас работают и всегда будут работать.

Напомним, 28 августа появились информации, что ведущие международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders призвали Владимира Путина осудить слова главы ЧР Рамзана Кадырова о запрете приезжать в республику некоторым журналистам и правозащитникам.

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