Хирурги мирового уровня приехали в Ставрополь за опытом

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-29T10:58:04+03:00

В в мире страдают ожирением почти 50 млн. детей возраста до 5 лет, около 350 млн. подростков и больше 2 млрд. взрослых

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Пока иностранные политики вместо глобальных проблем решают, как бы побольнее уколоть Россию санкциями - медики ради здоровья миллионов людей по всему миру едут к нам для обмена опытом и знаниями.

На Всероссийский Национальный конгресс «Хирургическое лечение ожирения и метаболических нарушений», который прошел на площадке Ставропольского государственного медуниверситета 23 и 24 августа, прилетели Бенгт Холмбер из Европейской академии по лечению ожирения в Швеции, Бруно Диллеманс из «BARIAlink» (объединения международных экспертов по бариатрической хирургии в Бельгии), руководитель Центра передового опыта по изучению ожирения и диабета Мигель Карбаджо из Испании, генетик Эдо Аартс из Нидерландов, практикующий хирург из Австралии и наш соотечественник Александр Кузьминов и другие.

Вместе с врачами из крупнейших городов России - от Санкт-Петербурга до Хабаровска - они разбирали осложнения и неудачи бариатрической хирургии - бандажирования, шунтирования и резекции желудка, спорили о методиках лечения сопутствующих заболеваний, работали с медсестрами и пластическими хирургами, среди которых была и главный пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова.

Всего на конференцию прибыли более 300 человек, хотя заявки подавали 250. Организаторы объяснили аншлаг масштабами и скоростью распространения болезни.

- Самая продвинутая в этом плане Бельгия оперирует всего лишь 0,18% нуждающихся в хирургическом лечении, - рассказал Александр Кузьминов.

- В мире не хватит ресурсов, чтобы взять и помочь всем, кто страдает от ожирения, - обавил организатор, ставропольский хирург и разработчик малоинвазивных методик Бекхан Хациев.

Бекхан Хациев. Фото: пресс-служба СТГМУ

Медики подчеркивают: избыточный вес - не просто эстетическая проблема. Полнота влечет за собой кучу болезней, среди которых - сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение сна, боли в суставах и позвоночнике.

- Мы должны проводить такие мероприятия и делиться опытом, потому что уровень заболеваемости ожирением с каждым годом растет, - подчеркнул во время конференции профессор Мигель Карбаджо.

Мигель Карбаджо. Фото: пресс-служба СТГМУ

Только в Ставрополе за год к врачам обращаются до 200 человек, страдающих от патологического ожирения.

Кстати, лечатся в ставропольской клинике пациенты из республик Северного Кавказа, городов Центральной России и даже из-за рубежа:

- К нам приезжали лечиться граждане США, Германии, Великобритании, Бельгии и Франции, - продолжает Бекхан Хациев. - Мы соответствуем мировым критериям центров высокого уровня, а стоит операция намного дешевле, чем за границей.

Профессионализм российских медиков отметили и иностранные участники конгресса. Их, например, поразило то, как наш хирург через свищевое отверстие задренировал в желудок снаружи без операции. Процедуру гостям показали в режиме реального времени прямо из оперблока.

- Те, кто не сумели приехать в Ставрополь, участвовали виртуально, - объяснили организаторы. - Также мы смотрели из зала за операцией в Бельгии.

Такие встречи, уверены организаторы, идут на пользу не отдельным врачам, а медицине в целом. Участники конференции уже готовятся к созданию востребованной и цитируемой публикации, которая поможет в обучении и практике тысячам медиков во всем мире.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По последним данным ВОЗ, в мире страдают ожирением почти 50 млн. детей возраста до 5 лет, около 350 млн. подростков и больше 2 млрд. взрослых.