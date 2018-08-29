"Вера еще не утеряна": в Дагестане уже месяц ищут пропавшую 8-летнюю Калимат Омарову
В Дагестане уже целый месяц идут поиски 8-летней Калимат Омаровой. Увы, несмотря на столь длительный срок, о местонахождении малышки до сих пор ничего неизвестно.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственном управлении СКР по республике, никаких новых зацепок в деле исчезновения школьницы нет.
- Поиски продолжаются, мы еженедельно проводим совещания и прорабатываем все возможные варианты. У всех сотрудников правоохранительных органов есть ориентировки. Но, пока никакой новой информации в деле нет. Возможную свидетельницу похищения также не удалось найти, - отметили в ведомстве.
Отсутствие новостей о Калимат сильнее всего бьет по ее семье. Несмотря на то, что о девочке ничего неизвестно уже четыре недели, ее родственники до сих пор верят в счастливое окончание этой истории.
- Несмотря на то, что никаких утешительных новостей до сих пор нет, мы все верим, что Калимат жива и обязательно найдется. Вера не утеряна, ведь это же наш родной ребенок, - сказал брат пропавшей девочки.
Напомним, 29 июля родители попросили Калимат сходить за хлебом в магазин, который находился буквально в паре шагов от ее дома в Каспийске. Вот только девочка не вернулась ни через десять минут, ни через час, ни через день.
В срочном порядке были организованы поиски пропавшей школьницы, но по горячим следам найти ее не удалось. Тогда в город начали съезжаться поисковики со всей России. Вместе с полицейскими и родными Калимат они перевернули каждый камень в городе, осмотрели все подвали и чердаки. Спустя пару недель, когда искать стало негде, активисты разъехались.
Неожиданно это дало надежду родителям Калимат. Они решили,что сейчас, когда шумиха утихла, похитители смогут выйти на них и потребовать выкуп. Увы, этого так и не произошло.
В это же время следователи безуспешно пытаются найти возможную свидетельницу или даже похитительницу Омаровой. Дело в том, что в день исчезновения школьницы незнакомка засветилась на камерах видеонаблюдения. На записи видно, как она идет за девочкой. Но, несмотря на то, что полицейские через средства массовой информации просили ее прийти в отдел, она так и не объявилась.
Кстати, не только родители верят в то, что Калимат жива. Финалистка "Битвы экстрасенсов" также заявила, что девочку похитил незнакомый мужчина и удерживает в темном месте.
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