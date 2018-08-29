2018-08-29T14:08:25+03:00
Происшествия

В Дагестане при столкновении грузовика и маршрутки пострадали 11 человек

Пятеро участников ДТП попали в больницу
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: из архива "КП"Фото: из архива "КП"
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В крупной автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика в Кизлярском районе Дагестана пострадало больше десятка человек.

- При столкновении пассажирской "Газели" и "КАМАЗ" на оживленной трассе Махачкала - Астрахань в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек, в том числе двое детей, - рассказала пресс-секретарь Минздрава региона Залина Муртазалиева. - Водитель грузовика не пострадал.

Пять человек госпитализировано. По ее информации, одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние четверых медики предварительно оценили как средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи ведут борьбу за их жизни.

- Всех пострадавших срочно госпитализировали в Центральную городскую больницу города Кизляра на "Скорой помощи". Остальных, в том числе двоих детей, врачи отпустили домой на амбулаторное лечение, - уточнила Муртазалиева.

В пресс-службе республиканского МВД добавили, что на трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирская «Газель», которая почему-то ехала не по установленному маршруту. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному ДТП уголовного дела.

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