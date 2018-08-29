В Гудермесе прошла самая сложная «Гонка героев» за всю историю

СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-29T14:38:40+03:00

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«Это будет очень тяжело», - так говорили организаторы участникам «Гонки героев», которые интересовались нюансами трассы на стойках регистрации. Спустя несколько часов мокрые, грязные и уставшие спортсмены произносили эту фразу с утверждением: «Это было очень тяжело».

На базе Российского университета спецназа действительно устроили экстремальный забег: перепады высот достигали 200 метров, 40 препятствий и огневой рубеж. Именно на стрельбище разыгралась настоящая драма мужского старта.

Открыла соревнования мужская гонка. После 10 километров и успешного преодоления всех препятствий на последнее испытание пришел победитель прошлогодней гонки в Чеченской Республике, Сергей Перелыгин. От победы его отделял «огневой рубеж» - необходимо было поразить шесть мишеней, но Сергей оставил пять нетронутыми. Пока он преодолевал штрафные круги (по 250 метров каждый, а всего пять), к стрельбищу пришел Иван Фиксеров. Инструктор по стрельбе ожидаемо положил все мишени и пересек финишную ленту.

- Какой я? - спросил победитель гонки.

- Вы первый! - крикнули в ответ организаторы.

- Да вы шутите!

Более двух тысяч человек проверили себя на этой трассе «Гонки героев». Автомобили «Скорой помощи» были расставлены по всему пути, каждые 3 - 4 испытания. Дежурили сотрудники МЧС, и каждому спортсмену была доступна вода - нужно было только до нее добежать.

- То, что сделали участники сегодня, - это просто для меня за гранью добра и зла! Горжусь за каждого из тех, кто участвовал в этой гонке, - отметила телеведущая Юлия Барановская, которую пригласили поучаствовать в массовом забеге. Уже позже светская львица призналась «КП», что смогла преодолеть всего пару препятствий. А вот победительница в женском зачете Анастасия Михина из Москвы прошла все испытания и получила 300 000 руб.