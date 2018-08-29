2018-08-29T15:51:13+03:00
Происшествия

Россия требует выдать задержанную в Турции дочь экс-главы УФМС Чечни

Генпрокуратура утверждает, что девушка причастна деятельности террористов
Андрей ЗОБОВ
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Седа Дудуркаева была супругой влиятельного террориста ИГИЛ*Седа Дудуркаева была супругой влиятельного террориста ИГИЛ*Фото: Личный архив героя публикации
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Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала выдать задержанную в Турции дочь экс-главы УФМС Чечни. Для этого девушку объявили в розыск через Интерпол. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе федерального надзорного ведомства.

— Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооружённом формировании и пособничестве террористам. По каналам Интерпола она объявлена в федеральный розыск, — сообщили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, девушка состояла в близких отношениях с влиятельным боевиком ИГИЛ*. Об этом стало известно в 2013 году, когда после крупного скандала в Чечне был уволен глава УФМС Асу Дудуркаев. Тогда считалось, что девушка находится на территории, захваченной террористами в Сирии.

Абу Омар аш-Шишани (при рождении Тархан Батирашвили), бывший мужем Седы, предположительно был ликвидирован в 2016 году в Сирии. После этого Дудуркаева переехала с детьми в Турцию.

Напомним, что по данным турецких СМИ девушка была арестована 4 июля вместе с двумя малолетними детьми: сыном 3,5 лет и его младшим братом, которому едва исполнилось полтора года. Правоохранители Турции также склонялись к версии, что она пособничала террористам, что и стало причиной задержания.

Однако официальной информацией о задержании Дудуркаевой в посольстве России не располагают. Как отметили в Генконсульстве, в начале августа дипломаты направили запрос с просьбой подтвердить информацию о задержании и объяснить причины применения таких мер к гражданке России.

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