За многомиллионные хищения суд отстранил от должности начальника Фонда медстрахования Дагестана

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-30T14:49:04+03:00

По его работе на руководящих должностях в госструктурах продолжается расследование

Напомним, Магомеда Сулейманова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и создании преступного сообщества

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Попавший под следствие начальник Фонда обязательного медицинского страхования в Дагестане отстранен от должности решением суда. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в Следственном комитете России.

- По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов судом отстранен от занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, Сулейманова задержали в Махачкале 17 августа и по подозрению в превышении должностных полномочий этапировали для дальнейших разбирательств в Москву. Там на начальника Фонда медстрахования "Дагестан" завели уголовные дело за хищение 210 млн рублей по преступным схемам с участием страховщиков и медучреждений, а также дело о причинении 96-миллионного ущерба казне.

Все обвинения по статьям "мошенничество в особо крупном размере", "создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "превышение должностных полномочий с причинением значительного материального ущерба" объединили теперь в одно производство.

- Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Дагестан продолжается производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, - прокомментировали отстранение Сулейманова в СК РФ. - Расследование уголовного дела продолжается.

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