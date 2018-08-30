За многомиллионные хищения суд отстранил от должности начальника Фонда медстрахования Дагестана
Попавший под следствие начальник Фонда обязательного медицинского страхования в Дагестане отстранен от должности решением суда. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в Следственном комитете России.
- По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов судом отстранен от занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.
Напомним, Сулейманова задержали в Махачкале 17 августа и по подозрению в превышении должностных полномочий этапировали для дальнейших разбирательств в Москву. Там на начальника Фонда медстрахования "Дагестан" завели уголовные дело за хищение 210 млн рублей по преступным схемам с участием страховщиков и медучреждений, а также дело о причинении 96-миллионного ущерба казне.
Все обвинения по статьям "мошенничество в особо крупном размере", "создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "превышение должностных полномочий с причинением значительного материального ущерба" объединили теперь в одно производство.
- Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Дагестан продолжается производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, - прокомментировали отстранение Сулейманова в СК РФ. - Расследование уголовного дела продолжается.
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