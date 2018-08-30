2018-08-30T15:55:23+03:00
Общество

Рамзан Кадыров вспомнил, как Кобзон пел на развалинах Грозного

Глава Чечни почтил память скончавшегося певца
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Vk.comФото: Vk.com
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Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам скончавшегося сегодня певца Иосифа Кобзона.

- Ушёл Человек мира. Он прожил свою жизнь достойно, оставаясь гуманистом, деятелем культуры народов Советского Союза, - написал Рамзан Кадыров. - Иосиф Давыдович стал свидетелем общенациональных трагедий, связанных с распадом любимой страны, многочисленными войнами и военными конфликтами. Но он всегда оставался интернационалистом, ценил людей по человеческим качествам, а не по принадлежности к какой-либо нации.

Рамзан Кадыров напомнил, что творческая жизнь Иосифа Давыдовича по-настоящему началась в Грозном, где еще в 1960-е годы он получил первое в своей жизни почетное звание – Заслуженный артист ЧИАССР.

- Первыми его талант признали и достойно оценили в Грозном, - отметил Рамзан Кадыров. - Он гениально пел на чеченском языке обожаемые нашим народом песни. Более полувека в его репертуаре оставалась легендарная «Песня о Грозном». Иосиф Давыдович сотни раз бывал в Чечне. А осенью 1996 года он даже пел на развалинах военного Грозного. И его песни звали к миру, единству, согласию.

Десять лет назад своим Указом Рамзан Кадыров своим укзаом наградил Иосифа Давыдовича орденом «За заслуги перед Чеченской Республикой».

- Никто не вечен на этом свете. Но великие люди покидают этот мир, чтобы навсегда остаться в памяти народной, - написал в Telegram Рамзан Кадыров. - Убежден, что одним из них является Иосиф Давыдович. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Иосифа Кобзона.

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