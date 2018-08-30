За что любят «Пятигорский нарзан»

СЕГОДНЯ 18:34 2018-08-30T18:36:23+03:00

Все здесь - для лечения и комфортного отдыха

Изменить размер текста: A A

Все, кому посчастливилось отдохнуть в респектабельном клиническом санатории «Пятигорский нарзан», расположенном в одном из самых живописных мест столицы СКФО, у подножия горы Машук, признаются - полученных здесь заряда позитива и хорошего настроения хватит на целый год!

Сотрудники санатория «Пятигорский нарзан» широко используют в своей практике как новейшие медицинские разработки, так и традиционные методы санаторно-курортного лечения. На базе санатория проводится точная диагностика и лечение практически всех заболеваний человека.

Комфортабельная здравница, где все по высшему классу, - излюбленное место отдыха взыскательных клиентов, которые приезжают сюда не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Секрет популярности санатория в том, что здесь самые высокие стандарты санаторного лечения сочетаются со всеми преимуществами высококлассного курортного отдыха.

А создала эту уникальную здравницу удивительная женщина - Почетный гражданин Ставропольского края, обладатель Почетной грамоты президента Российской Федерации, герой труда Ставрополья, кавалер ордена «Слава нации», депутат Думы города Пятигорска, генеральный директор клинического санатория «Пятигорский нарзан» Татьяна Арсентьевна Чумакова.

Благодаря ей сегодня многопрофильный комфортабельный клинический санаторий «Пятигорский нарзан» не имеет себе равных в регионе и по праву считается одним из лучших в стране!

Пребывание в «Пятигорском нарзане» - это прекрасная возможность не только поправить здоровье, но и отдохнуть душой и телом. Каждый день из окна своего номера вы сможете наслаждаться сказочным видом на Пятигорск и белоснежный Кавказский хребет, увенчанный двуглавым Эльбрусом.

Вы придете в восторг при виде природных красот и достопримечательных мест Северного Кавказа, куда отправитесь с опытным экскурсоводом.

Гуляя по знаменитым терренкурам, где когда-то бывали известные поэты, писатели и композиторы, вы будете вдыхать аромат «лермонтовской эпохи».

Ежегодно гостями «Пятигорского нарзана» становятся более 3000 человек, каждый из которых находит здесь то, за чем приезжает: эффективное лечение, большой выбор СПА-процедур, отличный сервис, высокий уровень комфорта и насыщенный досуг.

Проведите свой отпуск с пользой для здоровья и огромным удовольствием!

Приезжайте в клинический санаторий «Пятигорский нарзан»! Отдыхайте на здоровье!

На правах рекламы