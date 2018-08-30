Рамзан Кадыров попал в последнюю десятку рейтинга самых влиятельных россиян Forbes

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-30T11:48:56+03:00

В списке самых влиятельных россиян Рамзан Кадыров занял лишь 91 место Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал в список, ста самых влиятельных россиян — политиков, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков, опубликованный всемирно известным журналом Forbes.

Кадыров расположился лишь на 91 строчке рейтинга. Несмотря на это, ему удалось обогнать несколько культовых политических персон. В частности, Forbes посчитал, что председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский и глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов обладают меньшим влиянием.

Куда более высокую строчку занял миллиардер из Ингушетии Михаил Гуцериев, Главный акционер промышленно-финансовой группы САФМАР, замыкающий двадцатку богатейших предпринимателей страны с состоянием в 6,4 млрд долларов, расположился на 46 месте.

Но лидером среди представителей Северного Кавказа стал миллиардер Леонид Михельсон. Уроженец дагестанского Каспйска возглавляет группу компаний «Новатэк» с владеет состоянием в 18,4 млрд долларов, являясь богатейшим предпринимателем России. В новом списке Forbes он занял 18 строчку.

Интересно, что журнал очень высоко оценил влияние многих топ-менеджеров и бизнесменов, зачастую отдавая им предпочтение перед политическими персонами. Так на втором месте в стране оказался председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, третью и четвёртую строчку заняли руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, и лишь на пятой строчке расположился премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин, занимающий 2 строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира, ожидаемо стал влиятельнейшей персоной в России.