Полезные гаджеты для школьников

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-30T18:43:23+03:00

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Готовясь к школе, современным родителями приходится покупать не только портфель и пенал. В нашу жизнь прочно вошли всевозможные гаджеты: телефоны, планшеты, «умные» часы. Некоторые устройства могут существенно облегчить жизнь родителей и обезопасить детей.

Выбираем смартфон

Alcatel 1 - мечта первоклассника

Стоимость: 4990 рублей

Без смартфона сейчас никуда даже ученику начальных классов. Посмотреть информацию в интернете, обсудить домашнее задание в общем классном чате - все это базовые потребности для современного школьника. В качестве первого смартфона отлично подойдет Alcatel 1 - свежая модель с широкоформатным 5-дюймовым дисплеем.

Смартфон продается в трех цветовых решениях - синем, золотом и черном. Внутри все самое необходимое: 8 ГБ внутренней памяти для хранения данных, четырехъядерный процессор, обеспечивающий комфортную скорость работы и простая 5-мегапиксельная камера. А вишенкой на торте стала облегченная версия операционной системы - Android Oreo GO Edition. Она специально разработана Google для работы на устройстве с простой начинкой и отличается высокой скоростью работы.

Honor 7A - лучший друг школьника

Стоимость: 7470 рублей

Простой смартфон от Honor в металлическом корпусе. Порадует школьника своим 5,45 дюймовым безрамочным дисплеем, на котором удобно смотреть фотографии, видеоролики и пользоваться интернетом.

Новинка может похвастаться громким динамиком, благодаря которому ребенок не пропустит звонок от родителей. Также Honor 7A получила неплохую 13-мегапиксельную камеру и мощный аккумулятор ёмкостью 3020 мАч - хватит на 1,5 - 2 дня работы.

Honor 9 Lite - в подарок за отличную учебу

Стоимость: 13 990 рублей

Для школьников постарше отличным подарком станет Honor 9 Lite. Он получил не только мощную начинку, которая справляется с тяжелыми играми и приложениями, но и стильный стеклянный корпус.

Смартфон получил 5,65-дюймовый безрамочный экран с большим разрешением. Благодаря яркой и четкой картинки, с такого дисплея приятно читать, смотреть видео и переписываться в соцсетях. 32 ГБ встроенной памяти хватит для установки приложения и хранения огромного количества медиафайлов. А еще в Honor 9 Lite сразу 4 камеры - две основные и две фронтальные. Они нужны для красивого размытия заднего фона при портретной съемке.

Huawei Mediapad T3 7 - простой планшет с поддержкой LTE

Стоимость: 5990 рублей

Доступная модель, которая подойдет ученикам начальной школы. Huawei Mediapad T3 7 поддерживает работу с текстовыми документами, презентациями. На него можно загрузить книги и учебники, поставить онлайн-переводчик или Skype для видеосвязи.

В свободное от учебы время планшет идеально подходит для развлечений - на ярком 7-дюймовом экране удобно смотреть видео, общаться в соцсетях и т. д.

Huawei Mediapad T3 10 - большой экран для продуктивной работы

Стоимость: 11 990 рублей

Планшет с большим экраном и поддержкой LTE станет незаменимым помощником для любого ребенка. Наряду с высококачественной сборкой и ярким дисплеем, Mediapad T3 10 может запускать тысячи Android-приложений, доступных в магазине — можно читать книги, смотреть обучающие ролики, делать презентации и домашние задания.

Также планшет интересен своим детским режимом: родители могут настроить время, которое ребенок будет проводить за устройством и выбрать доступные ему приложения. Так, например, школьник не сможет играть на уроках, а будет использовать только те программы, которые ему пригодятся для учебы.

Выбираем детские часы.

Детские часы Кнопка Жизни Aimoto Start

Стоимость: 2599 рублей

В Aimoto Start установлен цветной сенсорный экран и специальная сенсорная кнопка для звонков. Производитель предусмотрел необходимые функции детских GPS часов: шагомер, отслеживание местоположения, история перемещений, уведомление о выходе из разрешенной зоны, кнопка SOS, удаленное прослушивание и голосовой чат. Часы можно использовать как телефон: совершать звонки и отправлять сообщения. Для этого достаточно установить сим-карту оператора сотовой связи.

Кроме того, гаджет дополнили функцией водонепроницаемости — можно не бояться, что десткие часы выйдут из строя из-за дождя.

Детские часы Кнопка Жизни Aimoto Ocean

Стоимость: 4990 рублей

Часы имеют степень водостойкости IP67, что делает их защищенными от воздействия воды при кратковременном погружении на глубину до одного метра. Из других приятных бонусов — родители имеют возможность удалённо делать снимки ребёнка через мобильное приложение с помощью встроенной камеры в Aimoto Ocean.

Кроме того, в устройство встроен полный пакет для безопасности ребенка — SOS вызов, GPS-трекер, функция удаленного слежения, возможность звонков на заданные номера, мониторинг передвижения через приложения для Android и IOS, а также прослушивание звука в окружении до 5 метров.