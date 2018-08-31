2018-08-31T10:14:27+03:00
Общество

Рамзан Кадыров рассказал, как смягчит пенсионную реформу в Чечне

В республике сохранят ряд льгот для пожилых людей
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамзан Кадыров рассказал, как смягчит пенсионную реформу в ЧечнеРамзан Кадыров рассказал, как смягчит пенсионную реформу в Чечне
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Рамзан Кадыров рассказал, как смягчит пенсионную реформу в Чечне. Речь идёт о мужчинах, достигших 60 лет и женщинах - 55 лет.

По словам Рамзана Кадырова, в первую очередь, в Чеченской Республике будет льготный проезд для людей этого возраста в автобусах, а также определенные льготы на оплату услуг ЖКХ, земельного налога. Будут льготы и при выплате налога на имущество.

- Мы после совещания решили, что сохраним в Чечне региональные доплаты и компенсации для граждан этого пожилого возраста, а также сохраним ряд льгот по социальному и медицинскому обслуживанию людей старшего поколения, - подытожил Глава Чеченской Республики. - Это очень важно, это нужно сделать.

Все данные вопросы смягчения пенсионной реформы глава Чечни, по его словам внес на рассмотрение уже на первое заседание осенней сессии. Она состоится шестого сентября этого года.

- Работа перед нами стоит большая и сложная, но она ещё более осложнится, если будем сидеть просто сложа руки! А это отнюдь не в наших правилах, - заверил Рамзан Кадыров.

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