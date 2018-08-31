«ЕвроХим»: развитие не прекращается

СЕГОДНЯ 15:46 2018-08-31T15:48:23+03:00

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За этот достаточно непродолжительный срок компания смогла войти в десятку мировых лидеров отрасли. «Но при чем здесь Ставропольский край?», - спросите вы. Дело в том, что здесь у нас, в Невинномысске, расположено ведущее производственное предприятие холдинга - «Невинномысский Азот», - которое входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. А значит, от его успешной и стабильной работы в немалой степени зависит «социалка» края, инфраструктурные и прочие проекты, которые финансируются за счет бюджетных средств.

К счастью, предприятие работает надежно и эффективно, что подтвердил в своем интервью «Российской газете» генеральный директор Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев: «На «Невинномысском Азоте» на Ставрополье в 2017 году общий объём произведённых удобрений составил 2,62 млн. тонн. На предприятии решена важная задача - запущено новое производство NPK-удобрений, построен новый склад для них. Раньше, не вывезя NPК одной марки, не могли производить NPK другой марки, так как не хватало складских площадей. Сейчас мы расшили узкое место в производстве сложного, высокодоходного продукта. Кроме того, в Невинномысске закончена реконструкция производства аммиака, увеличенная производительность позволит покрывать нужды и «Невинномысского Азота» и Белореченского завода минудобрений в Краснодарском крае».

Кстати, продукция завода - это не только минеральные удобрения для сельского хозяйства. Здесь, например, расположена единственная в России крупнотоннажная установка по производству уксусной кислоты высокой чистоты. Снижая её концентрацию, сторонние производители получают потом знакомый всем хозяйкам столовый уксус или уксусную эссенцию. А еще «Невинномысский Азот» - единственный в стране производитель меламина, который используется во многих отраслях современной промышленности, включая автомобильную, текстильную и мебельную.

Останавливаться на достигнутом «ЕвроХим» не собирается: уже есть планы по дальнейшей модернизации существующих производств и созданию новых с учетом самых современных технологий в том числе в части природоохраны. Что это значит для жителей? Как уже было сказано выше, в первую очередь - это налоговые поступления в бюджет. Во-вторых, дальнейшие инвестиции компании в развитие предприятия, а значит дополнительные финансовые вливания в развитие региональной экономики и появление новых рабочих мест. А в-третьих, «ЕвроХим» активно участвует в реализации социальных проектов в регионе.

Например, именно на Ставрополье в 2013-м году появился первый в СКФО круглогодичный ледовый дворец, построенный в рамках государственно-частного партнерства между компанией, Министерством спорта РФ, региональным правительством и администрацией города химиков. Здесь же, в промышленной столице края, Благотворительным фондом Андрея Мельниченко, собственника «ЕвроХима», создан Центр детского научного и инженерно-технического творчества. В нем в формате бесплатного дополнительного образования школьники совершенствуют свои знания и умения в фундаментальных и прикладных естественнонаучных дисциплинах: математике, химии, физике, робототехнике и т. д. Еще один крупный социальный проект, который реализуется в настоящее время на средства холдинга, - это ремонт невинномысского спорткомпекса «Олимп». Общая стоимость этого проекта, закрепленная в трехстороннем соглашении между правительством Ставрополья, администрацией Невинномысска и АО «Невинномысский Азот», составляет 385 млн. руб.

И это только самые крупные инициативы. А еще установка детских спортивно-игровых комплексов, тренажерные залы в школах Кочубеевского района, помощь в ремонте детской поликлиники, медкабинеты в детсадах и школах, помощь пострадавшим от паводка, содействие в ремонте краевого госпиталя для ветеранов войн в Пятигорске и многое, многое другое.

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