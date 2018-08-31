2018-08-31T23:46:03+03:00
Происшествия

Рамзан Кадыров пообещал помочь ДНР после гибели ее лидера Александра Захарченко

Глава Чечни выразил соболезнования близким погибшего
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамзан Кадыров пообещал помочь ДНР после гибели ее лидера Александра ЗахарченкоРамзан Кадыров пообещал помочь ДНР после гибели ее лидера Александра ЗахарченкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рамзан Кадыров сегодня прокомментировал гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате теракта в Донецке.

- Погиб Глава ДНР Александр Захарченко! Коварные и подлые бандиты оборвали жизнь настоящего патриота Донбасса, истинного народного лидера, человека посвятившего себя борьбе за свободу и справедливость, - написал в Telegram глава ЧР.

Рамзан Кадыров отметил, что не был лично знаком с Александром Владимировичем. Но неоднократно беседовал с ним по телефону.

- Это был искренний, мужественный, преданный своему народу человек. Я выражаю соболезнование семье, родным, близким и всему народу ДНР, - отметил глава ЧР. - В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!

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