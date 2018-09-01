Звезда «Спартака» Илья Кутепов помогает ставропольским детям лёжа на больничной койке

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-01T13:17:02+03:00

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Футболист сборной России и московского «Спартака» Илья Кутепов, несмотря на свой звёздный статус, очень трогательно заботится о ставропольских детях, влюблённых в футбол. Когда-то и сам защитник гонял мяч на полях краевой столицы, а теперь помогает юным футбольным звёздочкам реализовать свою мечту.

— Он словно сердцем чуял. Позвонил спонтанно из больницы в Риме, после перенесённой операции по удалению паховой грыжи. Несмотря на собственное состояние, спросил нужна ли помощь, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» президент федерации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш. — У нас как раз была проблема с финансированием поездки наших маленьких чемпионов на всероссийский турнир в Анапу. Сами понимаете, переезд, недельное проживание целой команды влетели бы в копеечку. Мы могли оплатить только 30%, всё остальное пришлось бы брать с родителей. Илья не думал ни секунды, сказал, что заплатит за всех. Огласки не хотел, но я подумал, что это по-настоящему достойный человеческий поступок и решил рассказать.

Оказалось, что звездный игрок не в первый раз помогает юным талантам. С его помощью в Ставрополе стал проходить чемпионат всероссийской детской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым». Он оплатил всё: организацию, судейство, кубки, а для самой яркой звёздочки, кроме статуэтки «Лучшему игроку», прислал собственную майку с автографом.

Благодаря Кутепову в Ставрополе появился дивизион всероссийской детской футбольной лиги «Большие звезды светят малым». Фото: Федерация футбола Ставропольского края

— Теперь именем Ильи Кутепова называется ставропольский дивизион детской футбольной лиги. А команда-фаворит защитника «Спартака», сборная детско-юношеской спортшколы Ставрополя под руководством Константина Тимофеева, разгромила всех соперников с космическими счетами и вышла в финальную часть первенства, — рассказал Сергей Барабаш.

Юные футболисты 2010 года рождения действительно демонстрируют потрясающие результаты. При том, что победа в 3-5 мячей в лиге уже считается разгромом, за тридцатиминутный матч они умудряются забивать по 12-18 голов, на голову превосходя всех соперников, в том числе ребят из школы «Кожаный мяч» другого звездного уроженца Ставропольского края Романа Павлюченко.

13 сентября талантливые ребята отправятся в Анапу и сразятся за кубок страны, а также за внимание скаутов лучших российских клубов. Специалисты обязательно смогут разглядеть среди юных ставропольцев новых Кутеповых, и поддержка старшего товарища поможет ребятам пробиться в большой футбол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/666809" frameborder="0"></iframe> Юные звездочки из детско-юношеской школы Ставрополя записали обращение к Илье Кутепову.

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