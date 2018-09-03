2018-09-03T15:00:51+03:00
Общество

ВТБ и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов
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ВТБ и МГИМО будут сотрудничатьВТБ и МГИМО будут сотрудничать
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Программа сотрудничества, соглашение о котором было заключено 3 сентября, включает в себя взаимодействие в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров и повышения квалификации для банковской и финансовой отрасли. Студенты МГИМО получат возможность проходить практику и стажироваться в подразделениях банка.

Документ также предусматривает взаимодействие банка и университета в реализации зарплатных и кампусных проектов с использованием карт ВТБ национальной платежной системы «Мир». Стороны договорились расширить инфраструктуру обслуживания банковских карт и платежей на территории университета, а также повысить доступность корпоративных и розничных услуг ВТБ для работников и студентов. В частности, будет создана студенческая кампусная карта для доступа в учебные здания, библиотеки, столовую, карта также может использоваться в качестве зачетной книжки.

В ходе встречи Андрей Костин подчеркнул, что сотрудничество с ключевыми научными институтами и учебными заведениями является одним из важнейших направлений работы банка. По его словам, ВТБ намерен учредить банковскую стипендию для лучших студентов МГИМО и оказывать благотворительную поддержку профильным мероприятиям вуза.

В свою очередь, Анатолий Торкунов отметил, что «соглашение между МГИМО и ВТБ предполагает многоаспектное и исключительно плодотворное сотрудничество:

- Это и разработка новых совместных образовательных программ, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов банка, учреждение именных стипендий ВТБ для студентов экономического и юридического профилей, проведение совместных практикоориентированных исследований и научных конференций, - сказал он. - Отмечу, что наша совместная работа предполагает создание специализированных продуктов для всех целевых групп университета - студентов, сотрудников, выпускников.

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