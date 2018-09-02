В Дагестане суд оправдал убийство из-за кровной мести

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-02T10:20:24+03:00

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В Дагестане присяжные оправдали убийцу, отомстившего за гибель брата. Магомеда Абдурахманова освободили прямо в зале суда.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Верховном суде республики, ради кровной мести мужчина несколько лет ждал, когда застреливший его родственника Жалалутдин Сунгуров выйдет из тюрьмы.

- За три года до этого Жалалутдин Сунгуров произвел выстрелы в подъехавших к его дому с целью разобраться в долговых отношениях родного брата Магомеда Абдурахманова - Валимагомеда Абдурахманова и его знакомых, - сказали в ведомстве. - От полученных огнестрельных ранений Валимагомед Абдурахманов скончался на месте, а двое его спутников попали в больницу.

По статье "убийство" Сунгурова тогда оправдали и посадили на три года за незаконное ношение оружия и неотбытую часть еще одного наказания. В 2015-м он уже условно-досрочно освободился. А через год его нашел Абдурахманов - за смерть брата он зарезал Сунгурова прямо на заправке.

- В марте 2016 года на автозаправочной станции, расположенной на 8-м километре федеральной трассы "Махачкала-Астрахань" Магомед Абдурахманов ножом нанес множество ударов Жалалутдину Сунгурову и скрылся. Раненый скончался на месте, - добавили в суде.

Дело Магомеда Абдурахманова рассмотрели 30 августа этого года. Убийство из-за кровной мести присяжные оправдали. Уже в зале суда Абдурахманова освободили из-под стражи.