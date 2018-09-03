Кадыров: Призывы к отказу от насилия в Ливии полны циничного лицемерия

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-03T18:04:23+03:00

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Рамзан Кадыров выразил серьёзное беспокойство военными столкновениями в ливийской столице Триполи. По информации местного телеканала Al Hadath, жертвами вооружённых столкновений между повстанцами и сторонниками действующего правительства национального согласия унесли жизни 39 человек, большинство из которых — мирные жители. И чеченский лидер боиться, что такими темпами скоро Ливия может перестать существовать как единое государство.

— Почти неделю продолжаются вооруженные столкновения между двумя подразделениями. Их участники используют стрелковое оружие и артиллерию, включая тяжелую. Есть многочисленные жертвы среди гражданского населения. Они исчисляются многими десятками. Каждая такая стычка всё сильнее отдаляет достижение мира, единства, стабильности государства и даже само существование Ливии, — написал глава Чечни в своём Telegram.

Причиной для таких опасений стала спорная позиция западных государств, спровоцировавших гражданскую войну и смерть бессменного лидера страны Муаммара Кадафи.

— В данной ситуации кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы», — негодует чеченский лидер. — Кажется в этих странах давно забыли, кто стал автором ливийской национальной трагедии. С тех пор прошло много лет, но Ливия не приблизилась к восстановлению своей государственности, потому что в этом не заинтересованы названные страны. Они стремятся раздробить Ливию на несколько частей, сделав их военными плацдармами, и эксплуатируя как сырьевые придатки.

Однако Кадыров подчеркнул, что в этой ситуации у Ливии есть сильные сторонники, всегда готовые оказать стране поддержку и поделиться богатым опытом борьбы с повстанческими силами.

— Россия всегда была и остаётся сторонником единства Ливии, её возрождения и экономического развития, — написал Кадыров. — Мы готовы поделиться с политическими силами Ливии бесценным опытом команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, навсегда покончившим в Чечне с военными действиями, позволившим спасти наш народ от полного уничтожения.