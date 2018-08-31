Как правильно настроить ребенка на учебу

31 Авг. 12:12 2018-09-04T11:04:54+03:00

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Начало учебы в школе - это необыкновенно важное событие. Помощь и поддержка со стороны родителей в адаптационный период являются залогом позитивного отношения маленького человека к новому этапу жизни.

Это очень важный период, когда от ведущей деятельности дошкольника - игры - ребенок переходит к систематической учебной деятельности. Есть определенные правила на этом этапе, о которых должен знать каждый родитель:

- Организуйте распорядок дня ребенка - стабильный режим, сбалансированное питание, полноценный сон, прогулки на воздухе. Развивайте самостоятельность у ребенка: приучайте содержать в порядке свои вещи, самостоятельно (но под вашим присмотром) собирать портфель, одеваться в школьную форму и т. п. Помните - ваше участие на первых этапах школьной жизни вашему малышу просто необходимо.

- Избегайте чрезмерных требований. Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. Не забывайте, что прилежание, аккуратность, ответственность формируются не сразу.

Предоставьте ребенку право на ошибку. Важно, чтобы он не боялся ошибок, а умел их исправлять.

- Помогая ребенку выполнить домашнее задание, не вмешивайтесь, пусть он делает самостоятельно, но будьте готовы объяснить и разъяснить, если он попросит.

- Читая книжки, обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с ребенком.

- Обязательно интересуйтесь, как ребенок провел свой день в школе, что узнал нового, что ему понравилось, что огорчило за этот день.

- Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. Обязательно хвалите ребенка, похвала и эмоциональная поддержка способствуют повышению интеллектуальных достижений человека.

Комментарий специалиста

Ирина ТИМЧЕНКО, клинический психолог Ставропольской краевой психиатрической больницы № 1:

- Первый год учебы будет для вашего ребенка годом новых знакомств, привыкания к одноклассникам и учителям, годом творческих успехов и познания неизвестного. Постарайтесь не испытывать чувство страха перед адаптацией вашего малыша к новым условиям. Испытывая страх перед школой, вы сформируете такое чувство у ребенка перед новыми событиями в его жизни. А новых событий у него будет масса. Через четыре года его ждет переход в старшую школу, а там не за горами сдача экзаменов и поступление в институт, потом надо будет снова адаптироваться в новом коллективе при трудовой деятельности. Ваша искренняя заинтересованность в школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности. Поступление в школу существенно меняет жизнь ребенка, но это событие не должно лишать жизнь многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. Но ведущей деятельностью теперь становится учеба. Помните, что компьютер, телевизор или другие занятия, требующие большой зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в день. Не сравнивайте своего ребенка с другими учениками. Когда он к вам обращается, внимательно выслушайте, вникайте во все его проблемы. Постарайтесь стать ему другом, тогда ребенок будет вам доверять и рассказывать самое сокровенное. Помогите ребенку установить отношения со сверстниками и чувствовать себя уверенно. Особенно это важно для детей, не посещавших дошкольные учреждения. Объясняйте правила общения со сверстниками, учите помогать друзьям. Хвалите его за общительность, радуйтесь школьным знакомствам. Объясните, что внимание взрослых распределяется на всех одинаково. Учите дружить. Будьте терпеливы и спокойны! И ваш малыш обязательно порадует вас своими успехами и достижениями.