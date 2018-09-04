2018-09-04T11:15:50+03:00
Звезды

Дениза Хекилаева из Нальчика снялась в новом клипе Валерия Меладзе

В музыкальном видео «Мама, не горюй» девушка исполнила роль брошенной друзьями именинницы
Андрей ЗОБОВ
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Валерий Меладзе и Дениза ХекилаеваВалерий Меладзе и Дениза ХекилаеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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12-летняя звёздочка из Нальчика, участница и суперфиналистка вокального шоу «Голос. Дети» Дениза Хекилаева снялась в новом клипе Валерия Меладзе — «Мама, не горюй». Об этом юная певица рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Само видео ещё не выпущено, но девочка уже щедро поделилась подробностями сценария музыкального видео и даже показала несколько кадров и съемочный процесс, запечатлев их на видео.

— Съёмки проходили поздней ночью, поэтому мы начали гримироваться где-то около 12 вечера, — рассказала Дениза в соцсетях. — И в 6 утра услышали долгожданное «Стоп. Снято!». Снимаясь с такими потрясающими людьми и профессионалами, как Валерий и Константин Мелазде я совершенно не чувствовала усталости. Клип, как и песня, должен получиться великолепным!

По словам исполнительницы, на камеру она сыграла одинокую девочку, оставшуюся без гостей и подарков в собственный день рождения. Однако судя по кадрам со съемок, историю ждёт счастливая развязка с зажигательными танцами вместе с Меладзе и ребятами из группы MBAND.

Дата релиза нового клипа неизвестно, однако, судя по словам Денизы о том, что съёмки уже завершены, ждать нового шедевра поклонникам творчества Валерия и Константина Меладзе осталось совсем не долго.

Дениза Хекилаева показала кадры из нового клипа Валерия Меладзе «Мама, не горюй».

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