Убийство из лени: На Ставрополье 17-летний сын изрешетил отца из ружья

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-04T14:41:54+03:00

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В понедельник в крохотном посёлке Красочный, в Ипатовском районе произошло шокирующее убийство. 17-летний сын в упор расстрелял отца из охотничьего карабина, выпустив в тело несчастного целых 12 пуль.

— Подозреваемый заранее похитил у отца охотничий карабин «Сайга» принадлежавший потерпевшему. Без всяких предупреждений или долгих разговоров он поочерёдно выпустил в тело родителя 12 патронов, начинённых картечью, от чего тот скончался на месте, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По словам следователей, никаких предпосылок для такого жестокого убийство не было. Эта была обычная семья с неплохим достатком, владеющая небольшим животноводческим хозяйством. Здесь отец и сын днями работали бок о бок. Иногда между ними вспыхивали конфликты — грязная работа со скотом молодому человеку явно была не по-душе. Но до рукоприкладства дело никогда не доходило.

Место преступления. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Подробности вскрылись только после вмешательства следователей.

— Убийство было совершено не в порыве гнева, а тщательно спланировано за месяц до трагедии. В этом сам подозреваемый признался в ходе допроса. Также он сообщил, что мотивом для такого поступка стало нежелание работать на животноводческом хозяйстве отца, — пояснили в пресс-службе.

Теперь следователям остаётся лишь дождаться результатов экспертизы, после чего дело будет передано в суд. В ведомстве заверили, что подозреваемый обязательно пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу, но в данный момент причин сомневаться в его вменяемости у правоохранителей нет.

Страшная история современного Недоросля, скорее всего, закончится в колонии, где он рискует провести ближайшие 15 лет.