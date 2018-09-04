Замглавы Предгорного района Ставрополья получил 7 лет за взятку

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-04T16:08:21+03:00

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Заместителю главы Предгорного муниципального района Ставропольского края дали 7 лет "строгача" за взятку в 300 тысяч рублей. О суровом приговоре "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали сотрудники Ставропольского краевого суда.

- Его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия в государственных органах и учреждениях сроком на 3 года, - добавили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году замглавы Предгорного района Антон Сапилкин пообещал владельцу незаконного самостроя "закрыть глаза" на нарушение и не сносить объект с площадью 913 квадратов. За это чиновник попросил у бизнесмена 300 тысяч рублей взятки.

На передаче денег Сапилкина тогда задержали оперативники:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/609787" frameborder="0"></iframe> Чиновник на Ставрополье попался на взятке за самострой.Замглавы Предгорного района потерял свою должность! другой источник

- Приговор суда был обжалован защитником осужденного в апелляционном порядке, однако апелляционной инстанцией Ставропольского краевого суда от 14 августа 2018 года приговор Предгорного районного суда оставлен без изменения, - добавили в краевом суде.