2018-09-05T09:39:33+03:00
Происшествия

У задержанного дагестанского чиновника нашли коллекцию раритетных автомобилей

Главный дорожник республики Магомедрасул Омаров попал под статью за откат в 680 млн рублей [фото, видео задержания]
Михаил ЮЖНЫЙ
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Магомедрасул Омаров. Фото: пресс-служба главы ДагестанаМагомедрасул Омаров. Фото: пресс-служба главы Дагестана
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В Дагестане продолжается борьба с коррупцией. При помощи спецназа был задержан главный дорожный строитель Дагестана Магомедрасул Омаров. Следователи предполагают, что он мог нечестно заработать на строительстве дорог.

Напомним, руководитель дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября. В офисе управления и доме Омарова прошли обыски. У чиновника найдена коллекция раритетных позолоченных автомобилей, которые стояли в гараже его особняка.

Особняк чиновника в пригороде Махачкалы. Фото: соцсети

Особняк чиновника в пригороде Махачкалы. Фото: соцсети

Особняк чиновника в пригороде Махачкалы. Фото: соцсети

Особняк чиновника в пригороде Махачкалы. Фото: соцсети

Автомобиль из коллекции задержанного чиновника. Фото: Соцсети

Автомобиль из коллекции задержанного чиновника. Фото: Соцсети

Автомобиль из коллекции задержанного чиновника. Фото: Соцсети

Автомобиль из коллекции задержанного чиновника. Фото: Соцсети

По данным прокуратуры, чиновник намеревался получить откаты в 680 млн рублей от местного бизнесмена за помощь в приобретении контракта на строительство и реконструкцию автодороги. Стоимость контракта, который должен был быть заключен с головной организацией Упрдора, составляла 2,7 млрд рублей. Однако чиновник никак не мог появлиять на заключение сделки, обманув бизнесмена.

- В декабре 2017 года и феврале 2018 года Омаров получил от предпринимателя 60 млн рублей, - уточнили в прокуратуре. - Оставшуюся сумму он не смог получить, так как был задержан.

По данным прокуратуры, в отношении Омарова возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ (мошенничество).

Задержание Магомедрасула Омарова.Чиновник арестован за откаты

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